Притула признался, почему идет в мэры Киева

Дарья Дурова Политика 01:18, 12.08.2020

Украинский шоумен, ведущий и комик Сергей Притула, который решил баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос", заявил, что делает это, потому что он и его дети живут в столице.

Об этом кандидат написал на своей странице в Facebook 11 августа. "Я иду в мэры Киева. Я здесь живу! Мне не безразлично, каким будет Киев. Потому что здесь живут мои дети", – написал он.

Притула заявил, что ведет за собой "команду патриотов, профессионалов и единомышленников".

"Я иду, чтобы побеждать!" – написал шоумен.

Facebook / Сергей Притула
Скриншот поста шоумена в соцсети

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