Притула перед выборами мэра Киева заговорил о повышении тарифов

Кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула накануне выборов выдвинул идею о повышении тарифов на коммунальные услуги.

Соответствующие тезисы он озвучил во время интервью изданию LB.ua. Притула сказал, что понимание решения проблемы с качеством питьевой воды в столице, однако такая идея не совсем понравитесь общине.

"Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: оно все нуждается в обновлении, замене. Та самая станция в Бортничах, которая постоянно на какой реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти", – отметил тот.

По словам Притулы, людям необходимо объяснить, что лучшее качество может быть только за счет небольшого поднятия тарифа.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский шоумен, ведущий и комик Сергей Притула будет баллотироваться на должность мэра Киева от партии "Голос". Он заявил, что из-за этого заканчивает актерскую карьеру и идет из авторского проекта "Варьяты-шоу".