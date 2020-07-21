Притула о баллотировании на пост мэра Киева: это может быть вероятным
Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула не исключил, что может стать кандидатом от партии "Голос" на выборах мэра Киева.
Об этом он рассказал в интервью журналистам Факты ICTV. По словам Притулы, он обсуждал с руководителем "Голоса" мэрскую кампанию.
"Но для того, чтобы я сказал свое окончательное "да", мне нужно несколько вещей, которые должны быть гарантированы на берегу, именно теми людьми, с которым я общаюсь в политической сфере. Если я почувствую, что имею на кого опереться, я знаю на кого, тогда это может быть вероятным", – объяснил шоумен.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Сначала Притула, чьи инициалы попадали в рейтинги кандидатов на должность мэра Киева, заявил, что пока такая "история" для него вовсе не приоритетная.
Глава партии "Голос" Кира Рудик сказала, что шоумен Притула может стать кандидатом от политсилы на выборах мэра Киева.
В то же время сам шоумен считает, что вопрос баллотирования в мэры Киева надо рассматривать комплексно.