Притула о баллотировании на пост мэра Киева: это может быть вероятным

Вероника Ковбасюк Политика 10:47, 21.07.2020 Обновлено: 11:01, 21.07.2020

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула не исключил, что может стать кандидатом от партии "Голос" на выборах мэра Киева.

Об этом он рассказал в интервью журналистам Факты ICTV. По словам Притулы, он обсуждал с руководителем "Голоса" мэрскую кампанию.

"Но для того, чтобы я сказал свое окончательное "да", мне нужно несколько вещей, которые должны быть гарантированы на берегу, именно теми людьми, с которым я общаюсь в политической сфере. Если я почувствую, что имею на кого опереться, я знаю на кого, тогда это может быть вероятным", – объяснил шоумен.

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