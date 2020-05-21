Притула может пойти в меры Киева – "Голос"

В партии "Голос" не исключили, что шоумен Сергей Притула может стать кандидатом от политсилы на выборах мэра Киева.

Соответствующее заявление сделала глава партии Кира Рудик в комментарии журналистам "РБК-Украина". Но окончательного решения, по ее словам, еще нет.

"Я считаю, чтобы говорить о выборах киевского городского главы, сначала нужно дождаться их объявления. От "Голоса" кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей – каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", – сказала Рудик.

В "Голосе" заявили, что Притула может пойти в меры Киева. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сам же Притула, чьи инициалы попадали в рейтинги кандидатов на должность мэра Киева, заявил, что пока такая "история" для него совсем не приоритетная.