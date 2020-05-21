Притула может пойти в меры Киева – "Голос"

В партии "Голос" не исключили, что шоумен Сергей Притула может стать кандидатом от политсилы на выборах мэра Киева.
Соответствующее заявление сделала глава партии Кира Рудик в комментарии журналистам "РБК-Украина". Но окончательного решения, по ее словам, еще нет.
"Я считаю, чтобы говорить о выборах киевского городского главы, сначала нужно дождаться их объявления. От "Голоса" кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей – каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", – сказала Рудик.
В "Голосе" заявили, что Притула может пойти в меры Киева. Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сам же Притула, чьи инициалы попадали в рейтинги кандидатов на должность мэра Киева, заявил, что пока такая "история" для него совсем не приоритетная.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.