Притула заявил о возможности объединения "Голоса" с 7 партиями

Партия "Голос" ведет переговоры об объединении с семью украинскими политическими партиями право-центристского толка.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил кандидат в мэры Киева от "Голоса" Сергей Притула. Конкретных политсил и сроков он не назвал.

"Давайте я не буду спойлерить, но переговоры ведутся сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они более глубокие, с кем-то пока еще поверхностные, но эти встречи происходят регулярно", – сказал шоумен.

Ранее он упоминал, что в списках "Голоса" в Киевсовет идут люди, которые ранее представляли правоцентристские политсилы "Демократический альянс", "Сила людей", "Самопомич" и "Решительные граждане".

По словам Притулы, в будущем предложение присоединиться к проекту получит и "Европейская солидарность".

"Да, конечно, когда мы закончим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет: "Нет", – будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов", – считает заместитель председателя партии.

Напомним, кандидатами на выборах мэра Киева, которые пройдут 25 октября 2020 года, зарегистрированы 13 человек. Список претендентов и их биографии – в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Сергей Притула рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским в Офисе президента.