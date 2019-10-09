"К нам пришли, мы согласились": стало известно, кто заказал "кулинарный" пресс-марафон Зеленского

Совладелец Kyiv Food Market Алекс Купер заявил, что проведение пресс-марафона украинского главы Владимира Зеленского именно в этом заведении было идеей Офиса президента.

Об этом Купер рассказал в комментариях к посту журналиста ObozTV Вячеслава Буткалюка в Facebook.

Журналист отметил, что президент должен быть максимально нейтральным и "не допускать коммерческих проявлений или даже намеков на них в своих публичных действиях".

Владимир Зеленский и Алекс Купер Коллаж

"К нам пришли с Офиса президента, мы согласились. Рынок работает в штатном режиме", – ответил совладелец Kyiv Food Market.

Напомним, общение Зеленского с журналистами запланировано на четверг, 10 октября. Оно начнется в 10:00.

"Формат мероприятия: представители медиа могут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации", – информируют организаторы в анонсе.

Скрин комментариев к посту

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Украины Владимир Зеленский снова пошутил над агрессивным поведением своего пресс-секретаря Юлии Мендель, у которой произошло уже несколько конфликтов с журналистами.

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