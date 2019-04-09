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/Политика

"Предлагали по 300 гривен!" В штабе Зеленского заявили о подготовке провокаций в Киеве

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В Киеве под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы планировались провокации. Для участия в них собирали студентов столичных вузов.

За это им предлагали 300 гривен, сообщили на странице "Команда Зеленского" в Facebook. Провокации, по данным штаба кандидата на пост президента, готовились под офисом на ул. Новоселецкая, 7 с 16:00 по 20:00 9 апреля.

"Им скидывают Google-форму (анкету. – Ред.), которую они заполняют и добавляют в чаты и Telegram-каналы, где все договариваются, как будет проходить оплата", – сообщил анонимный сотрудник штаба.

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Участников акции под офисом Владимира Зеленского попросили одеваться в темную и неприметную одежду, и дождаться пересчета для получения оплаты. Отмечается также, что в "мероприятии" могут поучаствовать только парни.

Организаторы и суть митинга в штабе кандидата не назвали.

Как писал OBOZREVATEL, в марте Зеленский заявил, что против него и его семьи готовился ряд провокаций. По словам шоумена и политика, его и его семью прослушивали и пытались установить борды с его изображением в "ЛНР".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Мразь йде на любі провокації. Їм пофіг життя чи свобода інших. Але саме страшне, що вони зуміли витравити з душі українців християнську мораль. За гріш душу продають. Не бояться ні Бога ні чорта.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Зря анализы на наркоту не сдали, зря. Уже мерещатся провокаторы. Такие "политтехнологи" и сами вполне могут собрать толпу для поднятия хайпа.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Какой же ты Цуканов Евгений пложовитый. Вам платят за каждое сообщение или за количество слов?
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