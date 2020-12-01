Порошенко – об основных задачах фракции "ЕС" в Киевсовете: эффективная работа и развитие столицы

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с вновь избранными депутатами Киевского городского совета от "ЕС", поздравил их со стартом работы и определил основные направления деятельности команды.

Именно во вторник, 1 декабря, фракция во главе с Мариной Порошенко на первом заседании приняла присягу и получила удостоверение, сообщила пресс-служба политсилы.

В частности, Порошенко подчеркнул, что главной задачей крупнейшей фракции в Киевсовете является эффективная работа в интересах киевлян и развитие европейской столицы.

"Мы сегодня должны поблагодарить киевлян. Киевлян, которые нам поверили. И мы это доверие должны сохранить на протяжении всей каденции. У нас не стоят вопросы финансовых потоков, должностей, контроля каких-то направлений. Наша позиция – доверие киевлян и выполнение, имплементация нашей избирательной программы", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что фракция "Европейской Солидарности" в Верховной Раде Украины находится в оппозиции, однако благодаря мощной депутатской команде не дает власти сбить Украину с европейского пути.

"Сейчас в Верховной Раде наш боевой парламентский спецназ – это очень круто. Нам действительно все завидуют.

Я выражаю надежду, что нашему теперь уже спецназу в городском совете также будут все завидовать. Потому что у нас здесь нет влияния олигархов, групп влияния, застройщиков. Мы сегодня – идеологическая, оппозиционная на уровне государства политическая сила, которая имеет совершенно четкое направление, четкую задачу", – убежден лидер партии "Европейская Солидарность".

Как известно, на выборы 25 октября партия "Европейская Солидарность" в Киеве получила первое место. Фракция "ЕС" в Киевсовете получила 31 депутатский мандат.