Под Радой устроили протест против полиции: один из митингующих поджег себя. Фото и видео

В пятницу, 5 июня, под стенами Верховной Рады прошел протестный митинг против полиции. Один из митингующих поджег себя, но его успели затушить.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, митингующие требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Активисты жгли файеры и применяли огнетушители.

Под здание парламента перевернули старый полицейский автомобиль, который расписали лозунгами и призывами. По словам митингующих, это памятник полицейскому произволу и провалу реформы.

Митинг против полиции возле ВР ТСН

Активисты требовали отставки главы МВД, скандируя "Аваков, вон!". Также на митинге призывали честно и открыто расследовать уголовные дела по убийствам активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета.

Кроме того, один из митингующих, житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя, но полиции удалось вовремя его потушить. По его словам, он выступил против рейдерского захвата. Добавим, что в 2005 году Ляшенко также поджог себя у стен Рады.

Юрий Ляшенко поджег себя у стен ВР Украинская правда

Отметим, что сегодня в 14 часов под стенами Кабинета министров должен пройти еще один митинг, который организовывают KyivPride и "Центр гражданских свобод", – "Против полицейского произвола в Украине".

Юрий Ляшенко поджег себя у стен ВР Украинская правда

Юрий Ляшенко поджег себя у стен ВР Украинская правда

Юрий Ляшенко поджег себя у стен ВР Украинская правда

Митинг против полиции возле ВР ТСН

Митинг против полиции возле ВР ТСН

Митинг против полиции возле ВР ТСН

Митинг против полиции возле ВР ТСН

Митинг против полиции возле ВР ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 5 июня выступил с трибуны Верховной рады. Он отчитался о скандале с изнасилованием в Кагарлыке, в котором подозревают полицейских, перестрелке в Броварах и убийстве Кирилла Тлялова.