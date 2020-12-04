Под Радой произошли стычки протестующих с полицией. Видео

Алексей Титофф Политика 10:24, 4.12.2020 Обновлено: 12:12, 4.12.2020

В пятницу, 4 декабря, возле Верховной Рады произошли стычки участников движение "SaveФОП!" с полицией.

Как сообщает в свой Телеграм-канал журналист Андрей Павловский, протестующие перекрыли весь правительственный квартал в Киеве.

"Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. Потасовка с правоохранителями началась из-за того, что ФОПы приняли за депутата прохожего при том, что в нескольких метрах от этого события стоит целая группа нардепов "Слуги народа", в частности узнаваемый Николай Тищенко, но к ним пока люди не подходят", – сообщил он.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL сообщили, что на данный момент задержанных нет.

Напомним, что 4 декабря движение "SaveФОП!" устроило протестную акцию "Налоговый майдан" под зданием парламента. Митингующие потребовали отмены карантинных ограничений для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и 3993 о налоговых льготах.

Митинг у стен парламента
Акция протеста предпринимателей в Киеве
Участники митинга
Митингующие у стен ВР
Полиция в правительственном квартале
Участники протеста в столице
Полиция на митинге у стен ВР
Полиция усилила охрану у ВР
Полиция в правительственном квартале

Как сообщал OBOZREVATEL:

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