Под Радой произошли стычки протестующих с полицией. Видео
В пятницу, 4 декабря, возле Верховной Рады произошли стычки участников движение "SaveФОП!" с полицией.
Как сообщает в свой Телеграм-канал журналист Андрей Павловский, протестующие перекрыли весь правительственный квартал в Киеве.
"Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. Потасовка с правоохранителями началась из-за того, что ФОПы приняли за депутата прохожего при том, что в нескольких метрах от этого события стоит целая группа нардепов "Слуги народа", в частности узнаваемый Николай Тищенко, но к ним пока люди не подходят", – сообщил он.
В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL сообщили, что на данный момент задержанных нет.
Напомним, что 4 декабря движение "SaveФОП!" устроило протестную акцию "Налоговый майдан" под зданием парламента. Митингующие потребовали отмены карантинных ограничений для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и 3993 о налоговых льготах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 декабря под Верховной Радой также протестовали ФЛП и представители профсоюзов.
Протесты у стен парламента были и 1 декабря. Тогда участники налогового "майдана" даже перекрыли движение в правительственном квартале.
В тот день Рада пошла им навстречу и отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП до января 2022 года.
Добавим, что 3 декабря профсоюзы вышли на массовую акцию протеста под Верховную Раду. Участники митинга требовали отозвать из парламента законопроекты, которые они считают антисоциальными и антипрофсоюзными.