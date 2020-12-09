Под Офисом президента потребовали "дезинфекции Банковой" и увольнения Ермака с его замом. Фото и видео

Активисты 9 декабря провели акцию "Дезинфекция Банковой" под зданием Офиса президента.

Демонстранты потребовали увольнения главы ОП Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова, которых они отнесли к "коррупированным чиновникам", пишет "Страна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Всего, по подсчетам издания, в акции приняли участие около 100 человек.

Как отмечает PavlovskyNews, среди демонстрантов был внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко. Он вместе с еще один человеком зажег файеры.

Также активисты принесли ко входу в здание Офиса президента моющие средства.

Отметим, что акция проводилась в Международный день борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Татаров фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

По данным журналиста Юрия Бутусова, подозрение Татарову должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.

Также в НАБУ заявили о давлении на следствие со стороны Офиса генерального прокурора.

В свою очередь журналисты выяснили, что после назначения Татарова компания его тестя получила 1,5 га земли стоимостью около 32 млн грн в Киеве.