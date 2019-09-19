Под Офисом президента митинговали против "формулы Штайнмайера": Зеленскому озвучили требования

Под зданием Офиса президента в Киеве 19 сентября прошла акция с призывом к главе Украины Владимиру Зеленскому не соглашаться на встрече "нормандского формата" на "формулу Штайнмайера".

На митинге собрались несколько сотен человек, передает "Интерфакс-Украина" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Акция прошла под лозунгом "Нормандский сговор – государственная измена" без использования какой-либо партийной символики.

Протест в Киеве Скрин видео

Митингующие высказали опасения того, что реализация "формулы Штайнмайера" приведет к потере Украиной государственного суверенитета, а выборы на Донбассе пройдут "под дулами российских автоматов".

Участники акции считают, что украинская власть должна добиваться в Минском процессе сначала полного и стабильного прекращения боевых действий, выведения российских войск и разоружения НВФ, затем передачи контроля над границей Украине или миротворцам ООН и ОБСЕ с дальнейшей передачей Украине. Только после этого возможно проведение выборов по украинскому законодательству.

"Мы требуем не подписывать капитуляционных соглашений с Путиным, ни при каких обстоятельствах не имплементировать "формулу Штайнмайера", не соглашаться на узаконивание пророссийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков", – говорится в заявлении организаторов акции.

Зараз під Офісом президента! Нагадування для деяких, що Україна понад усе! pic.twitter.com/0afk0rbsYG — Alex Petrov (@Punisher_Cat) September 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram