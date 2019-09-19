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19 сентября • обновлено в 21:45
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/ Политика

Под Офисом президента митинговали против "формулы Штайнмайера": Зеленскому озвучили требования

7.9т Читать материал на украинском

Под зданием Офиса президента в Киеве 19 сентября прошла акция с призывом к главе Украины Владимиру Зеленскому не соглашаться на встрече "нормандского формата" на "формулу Штайнмайера".

На митинге собрались несколько сотен человек, передает "Интерфакс-Украина" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Акция прошла под лозунгом "Нормандский сговор – государственная измена" без использования какой-либо партийной символики.

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Протест в Киеве

Протест в Киеве

Скрин видео

Митингующие высказали опасения того, что реализация "формулы Штайнмайера" приведет к потере Украиной государственного суверенитета, а выборы на Донбассе пройдут "под дулами российских автоматов".

Участники акции считают, что украинская власть должна добиваться в Минском процессе сначала полного и стабильного прекращения боевых действий, выведения российских войск и разоружения НВФ, затем передачи контроля над границей Украине или миротворцам ООН и ОБСЕ с дальнейшей передачей Украине. Только после этого возможно проведение выборов по украинскому законодательству.

"Мы требуем не подписывать капитуляционных соглашений с Путиным, ни при каких обстоятельствах не имплементировать "формулу Штайнмайера", не соглашаться на узаконивание пророссийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков", – говорится в заявлении организаторов акции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

  • В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

  • Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Акции протеста в Киеве Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Формула Штайнмайера переговоры по Донбассу протест Офис президента политика
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Проскурка Вадим
Проскурка Вадим
Мос##ли! Где в вашей Раше Находился Русский Край? Там, где сами корни ваши, Где родной Улус-Сарай? Вы спросите Мос##витов, Где их родина зарыта, Что есть Тверь, а что Сызрáнь? Может вспомнит русский Вань, Где была Тмутаракань? Чудя, Веся, Кострома, Адыгея, Бугульма, Ханты, Манси, Коми, Пермь, Где же ваша руська спермь? Где ваш славный Русскій Міръ? Вот Булгарин, вот Башкир, Вот Кирсан – FIDE охальник, Друг степей, Калмык начальник. Где же Русса? Я гляжу Сквозь лупý – не нахожу. Вижу только Угро-финнов, Тюрков, Готов, Сарацинов… Наровчат, Тамбов, Ростов, Град Саратов, Углич, Псков, Степь Ногайскую, Мещеря, Кипчаков и землю Меря… Где же Роська слобода, Подевалася куда? И схожу с ума Я тихо, Речки, веси, города: Муром, Пенза, Шеманиха, Сура, Учма, Вологдá… Слов славянских – единицы, Узкоглазые девицы, Аки, оки, всё – Орда. Нéя, Шáрья – непонятка, Кúнешма, Чухлόма, Вятка, Бологое, Свирь и Мга… Что-то руського в них мало, Тут когда-нибудь ступала Вще славянская нога? Чьих кровей мос##льски дети? Может, ваши предки – Yeti? Кругом едет голова: Суздаль, Лохово, Москва, Nicht verstehen: что значат эти Всем ″знакомые″ слова? Вижу Финнов, море Финнов, Мо##овит – он тоже Финн, Значит он нам – не родына, И, вообще, - не Славянин. Вот беда – во всём Москόве, Славянина не сыскать, Нету в вас славянской крови Веся, Чудя, Меря, Вять… Мос##ли! Где в вашей Раше Почивают предки ваши?.. Ввеки не было земли, Где Славяне-Мос##ли, Жили славно, не тужили, Лес кресили, щи варили, Потому, что Мс##витин – Угро-финн, не Славянин. Русы – это Украинцы, А совсем не Мос##ли, А у вас, златоордынцев, Нету собственной земли. Вы такие же Славяне, Как Арабы – Египтяне, А Каманчи – Англичане, Как в Тунисе все Французы, Словно родом из Тулузы. Ваши русские цари, Чингисиды-лопарú: Смесь потомков Чингисхана, С финским лыком и удой, С финским мишкой и лаптями И козлиной бородой. Убирайтесь из Европы, В край, откуда вы пришли, Уносите ваши жопы, В вашу землю, Мос##ли! 2014г Valery Bor
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филипп филипыч
филипп филипыч
естественно это организовали те кто заинтересован в продолжении войны. раз. тактика которую они озвучивают за 5 лет ситуацию не изменила. два. их осталось очень мало. три. этих трех пунктов уде достаточно что бы послать их на хутор))
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Serov Oleg
Serov Oleg
поорали,похрюкали,получили по 150 гривен,разошлись....
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