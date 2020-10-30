Под КСУ началась акция протеста: здание окружили силовики со спецтехникой. Фото и видео
В пятницу, 30 октября, под зданием Конституционного суда Украины проходит акция протеста против решения об отмене ответственности за незаконное обогащение.
Акцию под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" организовали такие организации как "Центр противодействия коррупции", "Движение сопротивления капитуляции", Transparency International Ukraine, Автомайдан и другие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По данным "Сегодня", здание КСУ окружили спецтехника и около 650 силовиков.
Также к зданию суда подъехали пожарные машины и скорая помощь.
Как писал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.