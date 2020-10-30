Под КСУ началась акция протеста: здание окружили силовики со спецтехникой. Фото и видео

В пятницу, 30 октября, под зданием Конституционного суда Украины проходит акция протеста против решения об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Акцию под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" организовали такие организации как "Центр противодействия коррупции", "Движение сопротивления капитуляции", Transparency International Ukraine, Автомайдан и другие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным "Сегодня", здание КСУ окружили спецтехника и около 650 силовиков.

Также к зданию суда подъехали пожарные машины и скорая помощь.

К зданию КСУ стянули спецтехнику segodnya.ua

Спецтехника замечена в районе Конституционного суда Украины segodnya.ua

Здание КСУ окружили спецтехникой segodnya.ua

Конституционный суд охраняют силовики segodnya.ua

Также дежурят машины пожарной помощи segodnya.ua

Акция протеста началась под КСУ "Страна"

Акцию назвали "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" "Страна"

Под КСУ собрались несколько сотен человек "Страна"

К пикету присоединилась "Демсокира" segodnya.ua

Протестующие стоят с плакатами "Страна"

Протест проходит под зданием КСУ segodnya.ua

Люди несогласны с решением Конституционного суда segodnya.ua

Количество участников акции под КСУ растет

Протестующие держат плакаты и флаги

КСУ "переименовали" в Коррупционный суд Украины

Как писал OBOZREVATEL: