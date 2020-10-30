Под КСУ затеяли акцию протеста: здание окружили силовики со спецтехникой. Фото и видео

В пятницу, 30 октября, под зданием Конституционного суда Украины проходит акция протеста против решения об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Акцию под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" организовали такие организации как "Центр противодействия коррупции", "Движение сопротивления капитуляции", Transparency International Ukraine, Автомайдан и другие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным "Сегодня", здание КСУ окружили спецтехника и около 650 силовиков.

Также к зданию суда подъехали пожарные машины и скорая помощь.

Как писал OBOZREVATEL: