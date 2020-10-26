По данным параллельного подсчета голосов, Кличко получает 50,9% – штаб УДАРа

Мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко получает 50,9% поддержки киевлян на выборах городского головы. Партия УДАР Виталия Кличко – 19,7% голосов избирателей на выборах в Киевский городской совет.

Об этом заявила глава избирательного штаба партии УДАР Виталия Кличко Оксана Продан во время онлайн-трансляции из штаба, комментируя результаты параллельного подсчета, который осуществляла политическая партия УДАР. Она отметила, что подсчет еще продолжается.

Продан сообщила результаты параллельного подсчета голосов Партия УДАР

"Мы надеялись, из опыта предыдущих кампаний, иметь в это время данные альтернативного подсчета голосов, но из-за эпидемиологических ограничений имеем сейчас не более 50% протоколов с мокрыми печатями для альтернативного подсчета голосов. В то же время есть данные с 99% участков параллельного подсчета результатов в Киеве. По данным с участков, результат Виталия Кличко – 50,9%. Как видим, с большой вероятностью Виталий Кличко побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы", – подчеркнула Оксана Продан.

По данным с участков, результат Виталия Кличко – 50,9% Партия УДАР

По ее словам, и экзитполы, и параллельный подсчет голосов, который осуществила партия, показывают, что УДАР проходит в Киевсовет с результатом 19,7%.

УДАР проходит в Киевсовет с результатом 19,7% Партия УДАР

Партия УДАР

"Сейчас мы видим совпадение данных параллельного подсчета протоколам с мокрыми печатями и ждем официального объявления результатов выборов. Уже сейчас можем уверенно сказать, что киевляне избрали дальнейшее развитие столицы во главе с мэром Кличко и командой УДАР", – заметила глава избирательного штаба.

"УДАР провел честную и прозрачную кампанию. Мы – единственная политическая сила, которая на партийной конференции во время выдвижения кандидатов объявила всех представителей списка. Мы одни из немногих не вели скрытой агитации в дни тишины. Мы шли к победе честно и так же честно победили. Теперь нашей общей задачей является оправдать доверие избирателей", – подчеркнула она.

Оксана Продан поблагодарила избирателей, пришедших на участки и поддержали Виталия Кличко и партию УДАР. А также поблагодарила команду УДАРа, которая показала высокий результат.

Так, по данным параллельного подсчета партии УДАР за Виталия Кличко на выборах Киевского городского головы проголосовали 50,9% избирателей, за Александра Попова – 9,5%, Сергея Притулу – 7,9%, Алексея Кучеренко – 6,4%, Ирину Верещук – 5,5%, Андрея Пальчевского – 5,3%.

За Виталия Кличко на выборах Киевского городского головы проголосовали 50,9% избирателей

Партию УДАР Виталия Кличко на выборах в Киевсовет поддержали 19,7% избирателей, "Европейскую солидарность" – 19,5%, "Единство" Александра Омельченко – 8,5%, "Оппозиционная платформу – За жизнь" – 7,6% , "Слугу народа" – 7,3%, "Батьківщину" – 7,2%, "Голос" – 5,8%, "Победу Пальчевского"– 4,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Кличко может победить уже в первом туре выборов. Источник в ТИК сообщил, что по информации с 99% участков, Кличко набирает 50,8%.