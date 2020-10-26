По данным параллельного подсчета голосов, Кличко получает 50,9% – штаб УДАРа

Мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко получает 50,9% поддержки киевлян на выборах городского головы. Партия УДАР Виталия Кличко – 19,7% голосов избирателей на выборах в Киевский городской совет.

Об этом заявила глава избирательного штаба партии УДАР Виталия Кличко Оксана Продан во время онлайн-трансляции из штаба, комментируя результаты параллельного подсчета, который осуществляла политическая партия УДАР. Она отметила, чтоподсчет еще продолжается.

"Мы надеялись, из опыта предыдущих кампаний, иметь в это время данные альтернативного подсчета голосов, но через эпидемиологические ограничения имеем сейчас не более 50% протоколов с мокрыми печатями для альтернативного подсчета голосов. В то же время есть данные с 99% участков параллельного подсчета результатов в Киеве. По данным с участков, результат Виталия Кличко – 50,9%. Как видим, с большой вероятностью Виталий Кличко побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы", – подчеркнула Оксана Продан.

По ее словам, и экзитполы, и параллельный подсчет голосов, который осуществила партия, показывают, что УДАР проходит в Киевсовет с результатом 19,7%.

"Сейчас мы видим совпадение данных параллельного подсчета протоколам с мокрыми печатями и ждем официального объявления результатов выборов. Уже сейчас можем уверенно сказать, что киевляне избрали дальнейшее развитие столицы во главе с мэром Кличко и командой УДАРа", – заметила глава избирательного штаба.

"УДАР провел честную и прозрачную кампанию. Мы – единственная политическая сила, которая на партийной конференции во время выдвижения кандидатов объявила всех представителей списка. Мы одни из немногих не вели скрытой агитации в дни тишины. Мы шли к победе честно и так же честно победили. Теперь нашей общей задачей является оправдать доверие избирателей", – подчеркнула она.

Оксана Продан поблагодарила избирателей, пришедших на участки и поддержали Виталия Кличко и партию УДАР. А также поблагодарила команду УДАРа, которая показала высокий результат.

Так, по данным параллельного подсчета партии УДАР за Виталия Кличко на выборах Киевского городского головы проголосовали 50,9% избирателей, за Александра Попова – 9,5%, Сергея Притулу – 7,9%, Алексея Кучеренко – 6,4%, Ирину Верещук – 5,5%, Андрея Пальчевского – 5,3%.

Партию УДАР Виталия Кличко на выборах в Киевсовет поддержали 19,7% избирателей, "Европейскую Солидарность" – 19,5%, "Единство" Александра Омельченко – 8,5%, "Оппозиционная платформу – За жизнь" – 7,6% , "Слугу народа" – 7,3%, "Батькивщина" – 7,2%, "Голос" – 5,8%, "Победу Пальчевский" – 4,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Кличко может победить уже в первом туре выборов. Источник в ТИК сообщил, что по информации с 99% участков Кличко набирает 50,8%.