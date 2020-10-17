Пальчевский выйдет во второй тур – Карасев

На фоне битвы компроматов Пальчевский выглядит предпочтительней других кандидатов в мэры, заявил Вадим Карасев.

Такое мнение известный политолог выразил изданию "Экономические новости", комментируя предвыборную обстановку в Киеве.

"Я склоняюсь к тому, что все-таки Пальчевский выйдет во второй тур. Ранее я в этом сомневался и говорил, что еще могут быть претенденты. Но учитывая то, какой серьезный компромат в последнее время идет на последнего, думаю, что именно его сейчас рассматривают как реального игрока по выходу во второй тур", - считает он.

Также Вадим Карасев предполагает, что общество ожидает грязная информационная кампания, которая может отразиться на рейтинге кандидатов.

"Не исключено, что за оставшееся время до выборов стоит ожидать и серьёзного вбрасывания компромата. В том числе, компромата и на Кличко. Потому что за Киев идет очень серьезная борьба. Так что нам всем необходимо приготовиться к тому, что могут выбросить какие-то "черные" и другие архивы. Или просто пройдет черно-пиарная волна. Но если и будет второй тур, то выйдет Пальчевский", – резюмирует эксперт.

Ранее у Пальчевского рассказали, как собираются спасать значимые места Киева.