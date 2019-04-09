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/Политика

Ожидают 2000 участников: в Киеве под офисом Зеленского собрался митинг

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В Киеве под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского 9 апреля на акцию собралась большая группа людей.

Видео с места событий обнародовали на странице "Команды Зеленского" в Facebook. По предварительной оценке, участие в митинге приняли несколько сотен людей (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Некоторые участники митинга говорят в громкоговоритель и стоят с плакатами, однако конкретных требований к Зеленскому они не выдвинули. В офисе кандидата в президенты заявили, что на них оказывают давление.

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На митинге в поддержку Порошенко в Киеве было около 25 тысяч человек

"Мы стараемся не реагировать на происходящее", – заявил один из сотрудников предвыборного офиса.

Митинг под офисом Зеленского

Митинг под офисом Зеленского

Скриншот

В КГГА в комментарии "Украинской правде" сообщили, что митинг заранее согласовали со столичными властями. Его организаторами выступили "Украинский комитет по борьбе с коррупцией", глава Всеукраинского профсоюза сфер компьютерной и информационной технологий, а также Союз офицеров Украины.

Ожидается, что в акции примут участие около 2000 человек. Целью собрания назвали "защиту трудовых прав граждан и борьбу с коррупцией".

В свою очередь, журналист и волонтер Тим Златкин сообщил, что вначале в акции собирались принять участие ветераны АТО, однако по неизвестной причине пришло большое количество посторонних людей.

Как писал OBOZREVATEL, за час до проведения акции в штабе Зеленского заявили, что под их офисом якобы готовится провокация. В ней, по словам представителя кандидата, за деньги предлагали участвовать студентам.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Пришли и сказали: "Спаси батюшка от коррупции, изнемогаем. Мы несем-несем деньги а дела все на месте!"
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Так Зеленского вроде бы еще не избрали ,... как же он коррупцией то успел заняться )))
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Так сам же штаб Зеленського за гроші і пропонував брати участь студентам у проведенні акції. І цей же штаб підготував цю провокацію.
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