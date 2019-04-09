Ожидают 2000 участников: в Киеве под офисом Зеленского собрался митинг

В Киеве под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского 9 апреля на акцию собралась большая группа людей.

Видео с места событий обнародовали на странице "Команды Зеленского" в Facebook. По предварительной оценке, участие в митинге приняли несколько сотен людей (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Некоторые участники митинга говорят в громкоговоритель и стоят с плакатами, однако конкретных требований к Зеленскому они не выдвинули. В офисе кандидата в президенты заявили, что на них оказывают давление.

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"Мы стараемся не реагировать на происходящее", – заявил один из сотрудников предвыборного офиса.

Митинг под офисом Зеленского Скриншот

В КГГА в комментарии "Украинской правде" сообщили, что митинг заранее согласовали со столичными властями. Его организаторами выступили "Украинский комитет по борьбе с коррупцией", глава Всеукраинского профсоюза сфер компьютерной и информационной технологий, а также Союз офицеров Украины.

Ожидается, что в акции примут участие около 2000 человек. Целью собрания назвали "защиту трудовых прав граждан и борьбу с коррупцией".

В свою очередь, журналист и волонтер Тим Златкин сообщил, что вначале в акции собирались принять участие ветераны АТО, однако по неизвестной причине пришло большое количество посторонних людей.

Как писал OBOZREVATEL, за час до проведения акции в штабе Зеленского заявили, что под их офисом якобы готовится провокация. В ней, по словам представителя кандидата, за деньги предлагали участвовать студентам.

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