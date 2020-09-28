ОПЗЖ выдвинула в Киевсовет экс-чиновника "Укргазбанка", обвиняемого в присвоении 39 млн грн

От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Киевский городской совет баллотируется бывший заместитель председателя правления "Укргазбанка" Сергей Маломуж, подозреваемый в присвоении 39 млн гривен из государственного бюджета.

Как сообщается на официальном сайте Киевсовета, Маломуж идет на выборы под вторым номером в избирательном округе №1 (Голосеевский район), а также под 36-м номером в едином избирательном списке Киевской городской организации ОПЗЖ (чтобы посмотреть документы, доскролльте до конца страницы).

Согласно уголовному производству №757/39857/19-к, которое рассматривает Святошинский районный суд Киева, в течение 2008-2009 годов Маломуж, по предварительному сговору с другим заместителем председателя правления "Укргазбанка" Алексеем Омельяненко и руководителем предприятия, организовал схему по выводу государственных средств.

"Путем перечисления средств за аренду помещений, которыми фактически банк не пользовался, и проведение в них ремонта на счета заранее созданного подконтрольного предприятия было перечислено 39 млн грн", – сообщили в Департаменте защиты экономики.

Суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога – 90 млн гривен. Омельяненко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – 960 500 гривен, а руководителю коммерческой структуры – домашний арест.

В ноябре 2018 года Генеральная прокуратура завершила расследование в отношении бывших руководителей "Укргазбанка" о хищении государственных средств. Сейчас дело рассматривается в суде.

Маломуж в списке ОПЗЖ в избирательном округе №1 (Голосеевский район)

Маломуж в едином избирательном списке ОПЗЖ в Киевсовет

Уголовное производство, в котором фигурирует Маломуж

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