Киевского кандидата исключили из партии из-за причастности к "опросу Зеленского"

Партия "Демократична сокира" исключила своего кандидата на выборах в Броварской городской совет (Киевская область) из-за причастности к "опросу Владимира Зеленского".

Кроме того, центр партии в Броварах распустили в полном составе, а страницы местной ячейки в соцсетях заблокировали. Об этом сообщается на Facebook-странице политсилы.

"Руководство организации в Броварах, которое позволило этому кандидату баллотироваться, отстраняется от должностей", – заявили в политсиле.

Как пояснили они, исключенный кандидат является директором фирмы, которая получила заказ на проведение опроса.

"Кандидат заключил эту сделку уже после своего выдвижения от "Демократичної сокири" и не сообщил своему руководству о заключении договора с партией "Слуга народа", чем нарушил все моральные принципы нашей партии и подставил под угрозу все наши действия в течение последнего года и самое главное – нашу репутацию", – сказано в сообщении.

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