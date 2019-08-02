Обиделся? Кличко рассказал о звонке "заблуждающегося" Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов в любой момент дать – публично и непублично – разъяснение той или иной ситуации, которая интересует президента Владимира Зеленского.

Так он ответил на вопрос "РБК-Украины" о публичном звонке главы государства по поводу закупки трамваев в Днепре. Кличко уверяет, что не обиделся и такая ситуация является нормальной.

Кличко и Зеленский поговорили по телефону РБК-Украина

"Об обиде речь не идет. Я пояснил ситуацию. Глава "Татра-Юг" знает, что в связи со старой конструкцией моделей трамваев мы такой транспорт не покупали долгое время. Современные требования – это 100% низкий пол, комфортные условия для перевозки пассажиров. В тот момент, когда они представили новый трамвай, который мы вместе осматривали, я сказал, что город покупает. Мы сделали предоплату в 10 миллионов, остальную часть должны выплатить после корректировки бюджета. И еще заказали десять таких трамваев. Поэтому я считаю, что ввели в заблуждение и президента, и господина Богдана (Андрей Богдан, руководитель Офиса президента. – Ред.). В данном случае я уточнил ту информацию, которая была дана", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля президент Зеленский узнал от работников машиностроительного завода в Днепре о том, что столичные власти якобы не заплатила за поставленные трамваи, и позвонил по этому поводу Виталию Кличко.

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