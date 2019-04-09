НСК "Олимпийский" начали готовить к дебатам Зеленского и Порошенко: первые фото

Столичная полиция начала подготовку к проведению дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые, вероятно, пройдут на НСК "Олимпийский".

9 апреля на территории спортивного комплекса руководители экстренных служб и правоохранительных органов провели совещание, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ольга Атаманова на своей странице в Facebook.

"Полиция готовится к обеспечению публичного порядка и безопасности на "Олимпийском". Глава Нацполиции Сергей Князев, первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой и глава ГосЧС Николай Чечеткин, руководство Нацгвардии и дирекция стадиона провели координационный совет на НСК", – пояснила Атаманова.

НСК "Олимпийский" Facebook Ольга Атаманова

НСК "Олимпийский" Facebook Ольга Атаманова

Как известно, стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты составляет почти 6 млн грн.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Порошенко позвал Зеленского провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

Зеленский принял вызов главы государства прийти на дебаты на стадион НСК "Олимпийский", однако заявил, что они должны состояться в пятницу, 19 апреля.

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