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20 октября • обновлено в 17:12
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/ Политика

"Прошел смотрины у Коломойского": стало известно, кто заменит уволившегося главу Киевской ОГА

1.7т Читать материал на украинском

Кресло председателя Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна, который решил уйти с должности, может занять харьковский предприниматель Алексей Чернышов.

Об этом сообщил бывший народный депутат Украины, журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. Чернышов, как написал он, "считается близким к депутату от "Оппозиционной платформы – За Життя" Александру Фельдману".

По данным Лещенко, что "протекцию" Чернышову якобы делает бизнесмен Игорь Коломойский.

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Последний якобы "через подотчетных депутатов активно сбивал подавшего в отставку руководителя Киевской области Михаила Бно-Айрияна".

"По информации источников, Чернышов прошел смотрины у Игоря Коломойского", – написал Лещенко.

Алексей Чернышов

Алексей Чернышов

kievvlast.com.ua

Напомним, Бно-Айриян сообщил об отставке на своей странице в Facebook. При этом в посте он процитировал главного героя романа Ивана Багряного "Сад Гефсиманский" Андрея Чумака:

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

Ранее Лещенко заявил, что чиновник решил уволиться из-за постоянных информационных атак в свою сторону.

Владимир Зеленский и Михаил Бно-Айриян

Владимир Зеленский и Михаил Бно-Айриян

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывший сотрудник "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян был назначен главой Киевской ОГА 10 июля. Удостоверение главы ОГА ему лично вручил президент Владимир Зеленский.

  • Известно, что Бно-Айриян учился в одной группе в Институте международных отношений с главой партии "Слуга Народа" Дмитрием Разумковым.

  • Ранее он работал в посольстве Украины в России, потом вернулся в Украину и стал советников министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Азарова.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Михаил Бно-Айриян Сергей Лещенко Игорь Коломойский
Место
Украина Киев
Теги
Киевская областная государственная администрация политика
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