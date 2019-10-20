"Прошел смотрины у Коломойского": стало известно, кто заменит уволившегося главу Киевской ОГА

Кресло председателя Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна, который решил уйти с должности, может занять харьковский предприниматель Алексей Чернышов.

Об этом сообщил бывший народный депутат Украины, журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. Чернышов, как написал он, "считается близким к депутату от "Оппозиционной платформы – За Життя" Александру Фельдману".

По данным Лещенко, что "протекцию" Чернышову якобы делает бизнесмен Игорь Коломойский.

Последний якобы "через подотчетных депутатов активно сбивал подавшего в отставку руководителя Киевской области Михаила Бно-Айрияна".

"По информации источников, Чернышов прошел смотрины у Игоря Коломойского", – написал Лещенко.

Алексей Чернышов kievvlast.com.ua

Напомним, Бно-Айриян сообщил об отставке на своей странице в Facebook. При этом в посте он процитировал главного героя романа Ивана Багряного "Сад Гефсиманский" Андрея Чумака:

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

Ранее Лещенко заявил, что чиновник решил уволиться из-за постоянных информационных атак в свою сторону.

Владимир Зеленский и Михаил Бно-Айриян president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывший сотрудник "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян был назначен главой Киевской ОГА 10 июля. Удостоверение главы ОГА ему лично вручил президент Владимир Зеленский.

Известно, что Бно-Айриян учился в одной группе в Институте международных отношений с главой партии "Слуга Народа" Дмитрием Разумковым.

Ранее он работал в посольстве Украины в России, потом вернулся в Украину и стал советников министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Азарова.

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