"Нет - капитуляции!" Военные поставили Зеленскому ультиматум

В День Независимости Украины более сотни людей у здания Офиса президента Владимира Зеленского провели акцию "Нет - капитуляции!".
Большинство участников мероприятия пришли на акцию в праздничных вышиванках или военной форме. Люди держали в руках государственные флаги и подписывали письма-обращения к президенту, пишет "Укринформ".
Как отметил организатор мероприятия волонтер и доброволец Мирослав Гай, акция является "предупредительной", а в письмах Зеленского призывают всеми возможными методами противодействовать возможной капитуляции перед российским агрессором.
ukrinform.ua
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ukrinform.ua
ukrinform.ua
Кроме того, от главы государства требуют опровергнуть утверждение о запрете украинским военным стрелять в ответ; запретить приезжать в Украину представителям российских СМИ и открывать здесь филиалы российских масс-медиа; противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины; осудить заявления политиков о возможном предоставлении русскому языку статуса национального; способствовать прекращению спекуляций некоторых политических сил по вопросу декоммунизации и украинской истории.
Все подписанные письма Гай передал представителю Офиса президента, который вышел к активистам. Завершилась акция массовым исполнением государственного гимна Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве участники Марша защитников Украины "передали привет" президенту России Владимиру Путину.
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