"Нет - капитуляции!" Военные поставили Зеленскому ультиматум

В День Независимости Украины более сотни людей у ​​здания Офиса президента Владимира Зеленского провели акцию "Нет - капитуляции!".

Большинство участников мероприятия пришли на акцию в праздничных вышиванках или военной форме. Люди держали в руках государственные флаги и подписывали письма-обращения к президенту, пишет "Укринформ".

Как отметил организатор мероприятия волонтер и доброволец Мирослав Гай, акция является "предупредительной", а в письмах Зеленского призывают всеми возможными методами противодействовать возможной капитуляции перед российским агрессором.

ukrinform.ua

ukrinform.ua

ukrinform.ua

ukrinform.ua

Кроме того, от главы государства требуют опровергнуть утверждение о запрете украинским военным стрелять в ответ; запретить приезжать в Украину представителям российских СМИ и открывать здесь филиалы российских масс-медиа; противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины; осудить заявления политиков о возможном предоставлении русскому языку статуса национального; способствовать прекращению спекуляций некоторых политических сил по вопросу декоммунизации и украинской истории.

Все подписанные письма Гай передал представителю Офиса президента, который вышел к активистам. Завершилась акция массовым исполнением государственного гимна Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве участники Марша защитников Украины "передали привет" президенту России Владимиру Путину.

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