В Киеве Дарт Вейдер ворвался с "световым мечом" на съезд политической партии. Видео

В Киеве съезд партии "Национальная платформа" пытался сорвать мужчина в костюме Дарта Вейдера, персонажа фильма "Звездные войны".

Об этом в Facebook сообщила организация "Стоп коррупции". Съезд проходил 8 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина в костюме героя киноленты и красным "световым мечем" ворвался на сцену во время выступления основательницы политсилы Екатерины Одарченко.

Он подошел к ней и протянул руку, чтобы взять микрофон. После этого женщина ударила и оттолкнула "Дарта Вейдера", а на сцену выбежали мужчины. Они вывели участника перформанса из зала.

Отмечается, что это уже не первый раз, когда пытаются сорвать съезд политической партии. В помещении неоднократно отключали свет, раньше были сообщения о заминировании.

Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: