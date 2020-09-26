Нардеп Галушко объявил о выходе из "Слуги народа" из-за "продажи мест в списках партии"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко объявил о выходе из партии в связи с якобы продажей мест в списках перед выборами.

С таким видеообращением парламентарий выступил в Facebook вечером в субботу, 26 сентября.

В Раду он избирался по округу №97 в Киевской области [Бровары, Березань, Барышевский район и часть Броварского] По его словам, после смены власти в Украине "ничего так и не изменилось".

Профиль Галушко на сайте Верховной Рады

Галушко утверждал, что "на местных выборах места в списках политической партии "Слуга народа" были проданы", а призывы власти "идти на выборы и бороться с коррупционерами и старыми элитами на местах – это просто слова".

"В такой политической партии ни я, ни моя команда участвовать дальше не будет", – сказал нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" получила руководящие должности в большинстве территориальных избирательных комитетов – 325 из 532. ТИК будут играть крайне важную роль при подсчете голосов на местных выборах, которые пройдут 25 октября.