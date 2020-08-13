Нардеп двух созывов идет в мэры Киева. Видео
Народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов, заместитель главы ВО "Свобода" Андрей Ильенко будет баллотироваться на выборах мэра Киева в октябре 2020 года.
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook. Политик рассказал, что родился и проживает в столице, а также любит ее (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).
"Я бросаю вызов – я буду баллотироваться на должность киевского городского головы", – заявил Ильенко.
По словам политика, он хочет сделать Киев безопасным и комфортным, а также показать, что это действительно украинская столица.
Как сообщал OBOZREVATEL:
действующий мэр Киева Виталий Кличко будет выдвигаться на выборах городского головы от своей политической партии УДАР.
В то же время народный депутат Ирина Верещук была выбрана единственным кандидатом от "Слуги народа" на выборы мэра Киева.
Известный украинский шоумен, ведущий и комик Сергей Притула будет баллотироваться на должность мэра Киева от партии "Голос".
Политик, общественный деятель и внефракционный нардеп VIII созыва Борислав Береза также заявил, что пойдет в мэры Киева.