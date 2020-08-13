Нардеп двух созывов идет в мэры Киева. Видео

Вероника Ковбасюк Политика 13:45, 13.08.2020

Народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов, заместитель главы ВО "Свобода" Андрей Ильенко будет баллотироваться на выборах мэра Киева в октябре 2020 года.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook. Политик рассказал, что родился и проживает в столице, а также любит ее (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Я бросаю вызов – я буду баллотироваться на должность киевского городского головы", – заявил Ильенко.

По словам политика, он хочет сделать Киев безопасным и комфортным, а также показать, что это действительно украинская столица.

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