Нардеп двух созывов идет в мэры Киева. Видео

Нардеп двух созывов Ильенко идет в мэры Киева.

Народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов, заместитель главы ВО "Свобода" Андрей Ильенко будет баллотироваться на выборах мэра Киева в октябре 2020 года.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook. Политик рассказал, что родился и проживает в столице, а также любит ее (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Я бросаю вызов – я буду баллотироваться на должность киевского городского головы", – заявил Ильенко.

По словам политика, он хочет сделать Киев безопасным и комфортным, а также показать, что это действительно украинская столица.

Как сообщал OBOZREVATEL: