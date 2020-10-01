Саакашвили о "нападении" в ресторане Киева: человек подошел брать автограф

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили опроверг, что ему угрожали в ресторане Fabius в Киеве.

Инцидент экс-президент Грузии прокомментировал в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 1 октября. Трансляция велась на YouTube-странице ТСН.

Ведущая программы Наталия Мосейчук, пригласив политика к микрофону, спросила: "Что у вас вчера за инцидент был, все нормально обошлось?.."

Саакашвили ответил, что нападения не было. Он утверждает, что посетитель ресторана подошел к нему с ручкой, а не заточкой, как сообщили СМИ.

Саакашвили и Мосейчук. Скрин видео

"Нет, ничего не было. Это знаете, как разнесли. Какой-то человек подошел с ручкой брать автограф, а мне на другой день сказали, что он нападал", – сказал политик.

"Мало ли что придумывают", – добавил он.

Скриншот трансляции

Предлагаем посмотреть видео инцидента в элитном ресторане на Столичном шоссе:

Как писал OBOZREVATEL, по данным СМИ, "угрожавший" Саакашвили мужчина – частый гость заведения Fabius, который якобы не раз становился участником скандалов.