Незаконный намыв песка в Киеве: чиновники продолжают покрывать Комарницкого и Тищенко

По мнению активистов и некоторых депутатов Киевсовета, чиновники продолжают покрывать "смотрящего" Дениса Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко, которые незаконно намывают песок в Голосеевском районе столицы.

В сюжете телеканала "НАШ" сообщается, что активисты пришли на акцию под Министерство юстиции, чтобы обратить внимание на саботаж возврата участка намыва песка от Комарницкого и Тищенко к общине Киева.

"Комарницкий, Тищенко грабят киевлян, вывозя сотни тонн песка каждый день. Полиция их покрывает. Кто с ними в доле?" – спросил депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.

Он считает, что чиновники ничего не делают для того, "чтобы остановить этот беспредел".

"Мы не имеем других способов достучаться до власти, как облепить Министерство юстиции информационными плакатами, как обратиться к городскому голове и сказать остановите... Киевлян грабят, вывозят песок, разрушают мосты, разрушают экологию", – сказал Мирошниченко.

Журналисты телеканала со ссылкой на информацию активистов говорят, что Министерство юстиции якобы уже полтора месяца не рассматривает жалобу по удалению из реестра собственности записи в отношении имущества и договора аренды земельного участка по адресу ул. Промышленная, 4. Именно эта запись в реестре дает возможность бывшим арендаторам воровать незаконно намытый песок.

"Министерство юстиции оказывается сегодня под колпаком криминального авторитета господина Комарницкого, который является так называемым неформальным смотрящим за городом Киевом и за бюджетными средствами города Киева. Который сегодня имеет прямое отношение к незаконной добыче песка на улице Промышленная, 4 в Голосиевском районе. Этот земельный участок общей площадью около 17 га уже много лет используется под незаконный намыв и складирование песка", – констатировал Мирошниченко.

В сюжете также упоминается о вреде для экологии, которую вызывает намыв песка.

"Киевский бюджет теряет миллионы гривен, заявляют активисты. А экологи говорят об угрозе экологической катастрофы из-за неконтролируемого забора песка со дна реки Днепр", – резюмируется в сюжете.

Как писал OBOZREVATEL, депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко ранее заявил: бывший депутат Киевсовета и соратник Леонида Черновецкого, а ныне так называемый смотрящий за Киевом Денис Комарницкий "крышует" незаконных добытчиков песка "Мостостроя" на столичных "Выдубичах".