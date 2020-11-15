На выборах в Украинке парень порвал бюллетень и нарвался на полицию. Видео инцидента

В воскресенье, 15 ноября, в Украинке Киевской области, мужчина сфотографировал свой избирательный бюллетень, а потом порвал его на куски.

При этом он пытался клочки документа бросить в ящик голосования, передает пресс-служба "Опори". Инцидент произошел на избирательном участке №320772.

Отмечается, что мужчина сделал фото своего бюллетеня, а когда наблюдатели на участке пытались его задержать, порвал документ и попытался бросить его в урну для голосования, однако ему помешали.

На место происшествия прибыл полицейский, дежуривший на участке, а затем приехал наряд полиции.

Добавим, что фотографирование бюллетеней не представляет отдельного состава административного или уголовного правонарушения. Однако фотографирование избирательных бюллетеней часто используется как доказательство подтверждения своего волеизъявления при применении противоправных схем подкупа избирателей, поэтому полиция реагирует на соответствующие действия в целях проверки цели и мотивов такого фотографирования.

В соответствии со статьей 212-23 КУоАП повреждение, сокрытие, уничтожение избирательного бюллетеня для голосования влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 до 3400 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре выборов в ряде городов Украины организовали незаконную агитацию и "карусели".