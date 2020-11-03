В Киеве объявили предварительные результаты выборов мэра столицы.

Как заявил на брифинге заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, побеждает действующий глава Виталий Кличко.

"Предварительно можем отметить, что он лидирует в мэрской гонке. Но окончательные результаты будут, когда все территориальные округа будут обработаны членами киевской городской избирательной комиссии", – отметил Нилов.

По его словам, обработаны результаты 56% всех избирательных участков города.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Кличко может победить уже в первом туре выборов. Источник в ТИК сообщил, по информации с 99% участков, Кличко набирает 50,8%.