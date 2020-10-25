На Киевщине урну для опроса Зеленского спрятали в кусты. Фотофакт

В селе Белогородка Киевской области возле избирательного участка урну для бланков опроса президента Владимира Зеленского спрятали в кустах.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Он отметил, что волонтеров около ящика не увидел. При этом возле коробки также лежала пачка новых незаполненных анкет.

Урна для бланков

Добавим, что всеукраинский опрос Зеленского в ряде регионов начался с нарушений. Об этом на своих страницах в социальных сетях написали украинцы, которые уже побывали на избирательных участках. Информацию подтвердил директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Коробку спрятали в кусті

Бланки для опроса Зеленского

При этом за опрос заплатит партия "Слуга народа". По подсчетам общественных активистов, это обойдется им в более чем 100 млн грн. Волонтерам за день работы с 8-ми утра до 20 вечера заплатят около тысячи гривен.

Также ранее уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова оправдала участие детей-волонтеров в опросе Зеленского.

Напомним, что в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.