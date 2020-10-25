На Киевщине урну для опроса Зеленского спрятали в кусты. Фотофакт

В селе Белогородка Киевской области возле избирательного участка урну для бланков опроса президента Владимира Зеленского спрятали в кустах.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Он отметил, что волонтеров около ящика не увидел. При этом возле коробки также лежала пачка новых незаполненных анкет.

Добавим, что всеукраинский опрос Зеленского в ряде регионов начался с нарушений. Об этом на своих страницах в социальных сетях написали украинцы, которые уже побывали на избирательных участках. Информацию подтвердил директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

При этом за опрос заплатит партия "Слуга народа". По подсчетам общественных активистов, это обойдется им в более чем 100 млн грн. Волонтерам за день работы с 8-ми утра до 20 вечера заплатят около тысячи гривен.

Также ранее уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова оправдала участие детей-волонтеров в опросе Зеленского.

Напомним, что в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.