На Киевщине "слуга народа" избил главу ОТО

Юрий Сергиенко Политика 18:51, 13.12.2020 Обновлено: 18:53, 13.12.2020

В Белой Церкви Киевской области руководитель фракции "Слуга народа" в горсовете Дмитрий Киришун избил главу Узинской объединенной территориальной общины (ОТО) Виталия Гринчука.

Об этом пишет "Без табу", ссылаясь на выписку из Единого реестра досудебных расследований (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца). Инцидент произошел накануне заседания горсовета. Отмечается, что нападавший нанес удар из-за спины.

По данным источника издания, избиение произошло накануне голосования за кадровые вопросы. Киришун якобы хотел, чтобы Гринчук повлиял на голосование, когда избирали секретаря Белоцерковского горсовета.

Впоследствии 10 декабря "слугу народа" избрали на эту должность.

Выписка из реестра досудебных расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье во время избрания председателя областного совета 12 декабря подрались депутаты.

Подобный инцидент произошел также в Одесском облсовете 4 декабря. Депутаты устроили массовую драку, а также поломали мебель и технику.

Комментировать
Кияни Политика

Смотрите также

НАБУ взялось за "слугу народа" Куницкого после расследования журналистов

ВСУ обустроили новую линию обороны на Донбассе. Фото

Джошуа нокаутом победил Пулева в чемпионском бою

День Андрея Первозванного: что нельзя делать в праздник

В Черкасской области на строительстве дорог разворовали почти семь млн грн