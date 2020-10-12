На билборде очередного "слуги народа" нашли ошибки. Фото

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Максим Глухов разместил в столице рекламные билборды с ошибками.

Как сообщает ряд пабликов в Twitter, слоган на борде Глухова гласит: "Прибиремо пробку на Наумова!" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тогда как правильно писать: "Приберемо затор на Наумова!".

Также в сети заметили еще несколько ляпов "слуг". В частности, кандидат в депутаты от Печерского района столицы Анна Ищенко обещает "повысить экологию Киева".

А кандидат от "Слуги народа" Евгений Вандин обязуется "сделать Оболонь столицей Киева".

Билборд Максима Глухова Twitter @babaikit

Рекламный буклет Анны Ищенко Twitter @babaikit

Плакат Евгения Вандина Twitter @Yevgen57868855

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомире на билбордах, которые рекламируют кандидата в местные депутаты от "СН", обнаружили две грамматические ошибки.

В сети появилось видео с моментом исправления ошибки на предвыборном борде представителей партии "Слуга народа" на Закарпатье. На нем запечатлено, как мужчина поднимается по лестнице к плакату и наклеивает на него фрагмент с запятой, которой не хватало в слогане.