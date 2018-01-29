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"Мой поклонник": Кличко рассказал об отношениях с Трампом

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в бытность боксером его поклонником был нынешний президент США Дональд Трамп.

Соответствующее заявление было сделано в интервью швейцарской газете Basellandschaftliche Zeitung.

"Я знаю Трампа с того времени, когда был боксером. Он имел отношение ко многим боям, в которых участвовал я и мой брат. Он уже пригласил меня в свой дом. Трамп - большой поклонник меня и моего брата", - сказал киевский градоначальник.

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При этом Кличко уточнил, что после того как Трамп стал президентом, они не контактировали.

"Но личные отношения всегда помогают в политике", - подчеркнул он.

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Мэр Киева также отверг возможность сделки нынешнего американского президента с российским лидером Владимиром Путиным.

"Этого не произойдет. США по-прежнему будут на стороне свободного мира. И за свободу борется Украина, а не Россия. Я уверен, что США и Украина разделяют одни и те же ценности: они хотят современного демократического общества. Я очень надеюсь, что Трамп поддержит наши усилия", - резюмировал Кличко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кличко рассказал о знакомстве с Трампом.

Персоны
Виталий КличкоДональд ТрампВладимир Путин
Место
УкраинаКиев
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