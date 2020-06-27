Метастазы Черновецкого поразили Банковую, или Коррупционные сделки Комарницкого

Глава Офиса президента Андрей Ермак, через так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого, взял под свой контроль практически все крупные тендеры в Киеве и через своих людей занимается вымыванием средств из столичного бюджета в лучших традициях экс-мэра столицы Леонида Черновецкого.

Не забывает он и о своем куме – рестораторе и нардепе от "Слуги народа" Николае Тищенко, который с сотрудничества Ермака-Комарницкого имеет собственную выгоду.

Об этом свидетельствует расследование журналистов Bihus.Info, которые получили от народного депутата Украины Гео Лероса документы, которые якобы были обнаружены на компьютере, который в октябре 2019 конфисковали в офисе Комарницкого силовики, проводившие обыски по хищениям на киевских тендерах.

Большинство документов оказались такими себе "меморандумами" и "понятийными" соглашениями. Они не имеют никакой юридической силы, однако их вес определяется авторитетностью людей, которые их завизировали.

Исследовав документы, журналисты пришли к выводу, что большинство тендеров, которые в последние годы реализовались в столице, были просто красиво разыгранными междусобойчиками.

Ермак, Тищенко и Комарницкий: что общего

Лерос ранее уже выступал с обвинениями против этой троицы.

В частности, по его словам, Комарницкий и Тищенко уже давно по уши завязли в коррупционных схемах, которые проворачиваются в столице. Выше них, руководя всеми потоками, стоит только Андрей Ермак.

Кроме того, Комарницкий в 2019 году руководил предвыборным штабом Тищенко в Киеве.

Действующие лица

Основными фигурантами слитых документов оказались давно известные люди:

Денис Комарницкий – соратник экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, а ныне – "смотрящий" по Киеву;

Степан Черновецкий – сын экс-мэра;

И целый ряд известных столичных застройщиков.

Что в документах

Среди документов была найдена таблица с перечнем из 38 компаний, которые были обозначены как "наши". Журналисты предполагают, что этот список является свидетельством того, что все эти компании контролируются Комарницким через подставных владельцев.

Интересно, что 4 компании из этого списка за последние годы фактически монополизировали получение больших подрядов на строительства и реконструкции от "Спецжилфонда", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Дирекции дорожно-транспортных сооружений".

Так, компания "Эко-Строй-Трейд" в 2017 году выиграла тендер на более 6 миллиардов гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста. Ее совладельцем является Максим Половко, который в документе обозначен как "наш", а ранее он проживал в квартире в Киеве, которая принадлежит жене Комарницкого.

Половко проживал в квартире, принадлежащей жене Комарницкого. Документ Кадр из видео

Также в одной из "понятийок" говорится о том, что в 2018 году "Эко-Строй-Трейд" должны были передать экс-нардепу и застройщику Максиму Микитасю. В обмен на это Микитась должен был способствовать тому, чтобы в последующем фирмы Комарницкого выигрывали тендеры в столице. В этом же "документе" находился и перечень тендеров на которые положил глаз Комарницкий. Проверка журналистов обнаружила, что прописанные в документе тендеры впоследствии выигрывали именно фирмы с припиской "наши".

Еще три компании из списка Комарницкого за последние годы выиграли тендеров более чем на 4 миллиарда гривен.

В частности, "Варда Спецстрой Монтаж" за последние годы получила от киевских коммунальщиков подрядов почти на 2 миллиарда гривен.

"Скайбуд Групп" получила более миллиарда гривен.

Еще одна компания – "БК Роял Хаус" – всего за год смогла получить от столичных коммунальщиков тендеров стоимостью 1,3 миллиарда гривен. Ее нет в списке "наших", однако ее основателем был Александр Степенко, который в табличке обозначен как "наш". Сейчас же компания записана на человек, который является партнером брата Степенко в другой фирме.

Журналисты также узнали, что компании из списка Комарницкого неоднократно принимали участие в тендерах, создавая фиктивную конкуренцию друг другу, и поочередно деля победу между собой. Не мешало их "работе" даже то, что часть этих фирм в разное время фигурировала в уголовных процессах и судебных материалах, касающихся злоупотреблений на тендерах.

Журналисты также отмечают, что сами компании являются лишь так называемыми "прокладками", которые выигрывают тендеры, а затем передают их на выполнение подрядным структурам, оставляя часть средств себе.

В общем, как подсчитали расследованы, компании из списка в течение последних четырех лет выиграли тендеров на почти 13 миллиардов гривен.

Земельная афера эры Черновецкого

Среде "понятийок" была обнаружена также интересная договоренность о строительстве возле музея "Пирогово" в Киеве. Так, из документов стало известно, что в мае 2018 года существовала договоренность, по которой под жилые комплексы планировалось отдать 230 гектаров у "Пирогово". Сторонами этого соглашения выступили Андрей Иванов, который является бизнес-партнером известного бизнесмена и застройщика Василия Хмельницкого и Степан Черновецкий.

Аппетиты на этот участок у сына Черновецкого, что интересно, существуют уже давно. Еще в 2007 году Киевсовет отдал эту землю ряду фиктивных кооперативов, однако через судебные решения застройку там удалось не допустить.

Интересно, что документы по первому участок, о котором говорилось в "документе", в декабре 2018 года издал Департамент градостроительства КГГА.

Что и сколько стоит

Журналисты также обнаружили в документах прайс на отдельные "услуги" для застройщиков:

утверждение детального плана территории (первоочередной этап строительства) – 40 тысяч долларов;

внесение поправок в градостроительный кадастр – 50 тысяч долларов;

переносе судебного заседания – 10 тысяч долларов;

решение Высшего хозяйственного суда – 60 тысяч долларов.

При чем тут Тищенко

Несмотря на то, что Тищенко, который сейчас активно рекламирует себя в качестве кандидата в мэры Киева от "Слуги народа", отрицает, что имеет какие-то отношения с Комарницким, в документах также нашелся его след.

В частности, в одном из документов Комарницкого за 2018 нашлось указание о тендере о строительстве дорожной развязки на левом берегу в столице. Тендер действительно был проведен и победила на нем фирма "Экспресс К", которая принадлежит сестре Николая Тищенко – Юлии. Цена вопроса - 16,7 миллионов гривен.

Фирма сестры Тищенко победила в тендере на 16,7 млн. Документ Кадр из видео

Самого Тищенко расследователи также видели, когда он выгружал из машины Комарницкого коробки, которые впоследствии занесли в Офис президента.

Создается впечатление, что Комарницкому, а заодно и Ермаку, для еще более полного руководства финансовыми потоками в столице не хватает только одного – собственного мэра Киева. Очевидно, что давно проверенный Тищенко в этой ситуации абсолютно идеальный кандидат.