Мать погибшего АТОшника не пустили на Майдан: появилось видео

На официальное празднование Дня Независимости Украины в центре Киева не пропустили мать погибшего участника АТО на Донбассе.

Как сообщает "Радио Свобода", сотрудники службы безопасности, которые отвечают за проход приглашенных гостей на Майдан, не пропустили мать военного медика Андрея Аболмасова, погибшего в августе 2014 года в Луганской области.

"Я была в списках приглашенных, у меня сын погиб. Сын был медиком в штурмовом батальоне "Айдар". У меня был флаг, который для меня дорог, он подписан ребятами, это после смерти сына было написано. Меня с этим флагом не пустили. Они сказали, что я должна оставить этот флаг и пройти. Я не оставлю этот флаг, под этим флагом погиб мой ребенок", - заявила женщина.

Впоследствии к женщине подходили представители охраны и приглашали ее пройти, но она отказалась, заявив, что охранники "растоптали ей душу".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Киеве проходит торжественное празднование Дня Независимости Украины. Традиционный военный парад на Крещатике в этом году было решено не проводить. Вместо него – Шествие достоинства, в составе которого по украинской столице прошли военнослужащие, врачи и учителя, дипломаты, правоохранители и спасатели.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!