Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Политика

Мать погибшего АТОшника не пустили на Майдан: появилось видео

2.3т Читать материал на украинском

На официальное празднование Дня Независимости Украины в центре Киева не пропустили мать погибшего участника АТО на Донбассе.

Как сообщает "Радио Свобода", сотрудники службы безопасности, которые отвечают за проход приглашенных гостей на Майдан, не пропустили мать военного медика Андрея Аболмасова, погибшего в августе 2014 года в Луганской области.

"Я была в списках приглашенных, у меня сын погиб. Сын был медиком в штурмовом батальоне "Айдар". У меня был флаг, который для меня дорог, он подписан ребятами, это после смерти сына было написано. Меня с этим флагом не пустили. Они сказали, что я должна оставить этот флаг и пройти. Я не оставлю этот флаг, под этим флагом погиб мой ребенок", - заявила женщина.

Новости
"Танец пингвинов", пейджер и "мальвины": полный текст неоднозначного поздравления Зеленского на Майдане

Впоследствии к женщине подходили представители охраны и приглашали ее пройти, но она отказалась, заявив, что охранники "растоптали ей душу".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Киеве проходит торжественное празднование Дня Независимости Украины. Традиционный военный парад на Крещатике в этом году было решено не проводить. Вместо него – Шествие достоинства, в составе которого по украинской столице прошли военнослужащие, врачи и учителя, дипломаты, правоохранители и спасатели.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
АТО на Донбассе Война на Донбассе День Независимости Парад на День Независимости
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
27
2
Смешно
0
Интересно
20
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...