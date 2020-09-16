Марина Порошенко возглавила список ЕС на выборах в Киевсовет

Жена пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко – Марина возглавила список партии на выборах в Киевсовет.

Об этом стало известно во время конференции территориальной организации партии "Европейская Солидарность".

"Знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет: почему я иду в политику? В первую очередь я – гражданка своей страны, которую очень люблю. И мне не безразлично – как дальше будет развиваться Украина и что будет происходить в ее столице, в Киеве" – подчеркнула Порошенко во время выступления.

Она напомнила, что как Первая леди реализовывала очень многих социальных и гуманитарных проектов.

"И в своих действиях я руководствовалась не красивая лозунгами, а возможностью получить конкретный результат – улучшения качества жизни каждого конкретного ребенка, каждой отдельной семьи", – сказала Порошенко.

Она также напомнила, что в 2018 году удалось посмотреть и обновить государственные строительные нормы, учитывая европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц.

"И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы все эти новые нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь", – акцентировала Порошенко.

Она добавила, что идет в Киевсовет, чтобы превратить город в настоящую европейскую столицу с доступным транспортом и инфраструктурой и современным заведениями образования, культуры и медицины.

"Город, в котором комфортно жить и каким все мы будем гордиться", – резюмировала Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликован возможный список кандидатов на пост мэра Киева.

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