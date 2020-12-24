Марина Порошенко – о Программе развития Киева: поправки по неотложным вопросам проигнорированы

Программа экономического и социального развития Киева в 2021 году, которую вынесли на заседание Киевсовета, не соответствует ни требованиям времени, ни ожиданиям киевлян, поскольку она предполагает поддержку здравоохранения и социальной защиты граждан.

Об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат из фракции "Европейская солидарность" Марина Порошенко, сообщает пресс-служба "ЕС". Она отметила, что в бюджете столицы на следующий год сокращается финансирование здравоохранения, зато выделяются миллиарды гривен на проекты, которые не будут завершены в 2021 году.

"Сегодняшнее заседание Киевсовета без преувеличения является знаковым. Именно сегодня киевляне получат первый сигнал – не ошиблись ли они с выбором. Действительно ли выбрали близкую к людям киевскую власть, которая с первых своих шагов готова правильно расставлять приоритеты, защищать интересы своих избирателей, а не обманывать их, выполняя договоренности с кураторами из Банковой. И насколько местная власть чувствует вызовы, которые стоят перед столицей в следующем году", – заметила Марина Порошенко.

Она подчеркнула, что во фракции "Европейская Солидарность" подробно изучили проект Программы экономического и социального развития Киева.

"У нас есть большие сомнения, что эта программа соответствует как требованиям времени, так и ожиданиям киевлян. Первое, на что должны сейчас идти средства – это точно не на сомнительное "большое крадівництво", а на здравоохранение и социальную защиту наших граждан. Но в программе, которая нам предлагается, мы этого не видим", – отмечает Порошенко.

"На государственном уровне мы уже видели, к чему приводят хаотичные, неподготовленные и совершенно нелогичные решения. Поэтому наша задача как депутатов – не повторять ошибок центральной власти, которая безумно теряет доверие и поддержку", – убеждена Марина Порошенко.

Она напомнила, что после аудита депутатов из "Европейской Солидарности" Киевсовет нашел и перераспределил 422 млн гривен, которые направили в больницу.

"Мы были искренне удивлены, почему этого не было сделано раньше. Потому своевременное реагирование – это и есть элемент эффективного управления. Хорошо, что наше решение создало возможности медицинским учреждениям еще в этом году закупить все необходимое для лечения больных коронавирусом", – считает Марина Порошенко.

"Поправки, которые я и мои коллеги по фракции, внесли в Программу, касаются насущных вопросов. Но в розданном проекте они проигнорированы. И мы видим явное искажение приоритетов. С одной стороны – миллиарды гривен на крупные проекты, которые никто даже и не собирается завершать в следующем году. С другой – сокращение финансирования медицины. И это во время пандемии коронавируса", – возмущается председатель профильной комиссии.

"Именно поэтому эти риски не дают "Европейской Солидарности" весомых аргументов голосовать за эту программу в том виде, в котором нам ее навязывают. Мы не сможем этого сделать, пока она не станет действительно социально и экономически ориентированной на киевлян", – резюмировала Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фракция "ЕС" в Киевсовете потребовала увеличить расходы на сферу здравоохранения 2021 на 450 млн гривен. По словам Марины Порошенко, если не добавить такую сумму, это сразу отразится на качестве лечения киевлян. Так как отсутствуют ремонты, реконструкции, отсутствует дополнительное оборудование, которого уже столица не увидит в следующем году.