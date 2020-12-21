Марина Порошенко: "Евросолидарнисть" в Киевсовете требует увеличить в бюджете-2021 расходы на здравоохранение

Фракция "Европейской солидарности" в Киевсовете потребовала увеличить расходы на сферу здравоохранения в 2021 году на 450 миллионов гривен.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, пишет пресс служба "ЕС". Она отметила, что на этой неделе состоятся два заседания Киевсовета, где обсудят бюджетные вопросы.

Как известно, по инициативе фракции "Европейская солидарность" 22 декабря состоится внеочередное заседание, во время которого должны еще в этом году направить дополнительно более 400 000 000 гривен на обеспечение киевских больниц медикаментами, оборудованием и средствами защиты. Деньги нашли благодаря аудита столичного бюджета-2020.

"Завтра состоится внеочередная сессия Киевского городского совета для изменений в бюджет текущего года. Нашей командой было найдено дополнительные средства в размере 422 млн грн, которые будут распределены среди больниц для борьбы с коронавируса. То есть на эти деньги будет закуплено дополнительные лекарства для лечения больных коронавирус, и это поможет в промежуточный период между бюджетами 2020 и 2021 предоставлять качественную помощь больным ", – рассказала Марина Порошенко.

Она также отметила, что 24 декабря состоится очередная бюджетная сессия, где рассмотрят смету столицы на 2021.

"Мы его внимательно изучили и увидели, что, к сожалению, бюджет на здравоохранение был уменьшен более чем на 1000000000 800000000. Часть этих денег будет покрыто через Национальную службу здоровья. Однако в условиях пандемии коронавируса мы не можем уменьшать бюджет на здравоохранение, когда мы не знаем, какие еще непредсказуемые вызовы предстанут перед нами в будущем ", – убеждена Марина Порошенко.

"От этого зависит здоровье и жизнь наших граждан. Поэтому, просмотрев бюджет, я, как председатель соответствующей профильной комиссии здравоохранения и социальной политики, подала 12 поправок на 450 000 000. Это и необходима минимальная часть, которая уменьшит разницу между финансированием прошлого года, когда по этой статье было осуществлено почти полтора миллиарда гривен. А в этом году она составляет 395 000 000 ", – объясняет председатель комиссии.

"Если не добавить еще 450 000 000, это сразу отразится на качестве лечения киевлян. Потому что это отсутствуют ремонты, реконструкции, отсутствует дополнительное оборудование, которого уже столица не увидит следующего года. А это и кислородные пункты, и все необходимое для того, чтобы спасать жизни больных коронавирус ", – замечает Порошенко.

"Поэтому наша фракция" Европейской солидарности "в Киевсовете и я, как председатель профильной комиссии, требуем предусмотреть увеличение бюджета на следующий год на здравоохранение", – резюмирует Марина Порошенко.