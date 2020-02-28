Прокурора Киева Сергея Юлдашева, уволенного в 2015 году согласно Закону "Об очищении власти" (люстрации), восстановили в должности.

Такое решение принял Днепропетровский окружной админсуд, передает УП со ссылкой на Единый реестр судебных решений. Судьи указывают на толкование закона Европейским судом по правам человека.

"Признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 23.03.2015 г. об освобождении от должности прокурора города Киева. Восстановить в должности прокурора города Киева с 24 марта 2015 года", – сказано в тексте постановления.

Также суд постановил взыскать с прокуратуры Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула Юлдашева (37 097 гривен).

Коллегия судей отметила, что освобождение прокурора от занимаемой должности, "основанное на коллективной ответственности, без выяснения конкретных выполняемых функций и личного участия в узурпации власти президентом Украины... не может быть признано приемлемым в демократическом обществе".

Руководство Генпрокуратуры, согласно постановлению, не проверяло, совершал ли Юлдашев действия, направленные на узурпацию власти экс-президентом Виктором Януковичем, подрыв национальной безопасности или нарушение прав людей.

Сергей Юлдашев LIGA.net

Известно, что Сергей Юлдашев занимал пост прокурора Киева с 25 июня 2014 года по 23 марта 2015 года и был уволен в ходе второго этапа люстрации. Он работал одним из руководителей прокуратуры Луганской области во времена Виктора Януковича.

В 2015 году против Юлдашева открыли уголовное производство за злоупотребление властью и получение взятки.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Денис Малюська анонсировал, что в Украине создадут комиссию, которая будет рассматривать жалобы чиновников, считающих свою люстрацию неправомерной.

Это связано с постановлением Европейского суда по правам человека о нарушении прав уволенных по украинскому закону "Об очищении власти".

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