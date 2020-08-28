Ляшко заявил, что был бы лучшим мэром Киева, и сохранил интригу о выборах

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко неоднозначно ответил на вопрос относительно вероятного выдвижения его кандидатуры на выборах мэра Киева.

Чиновник официально не объявлял об участии, однако сказал, что сейчас все "еще не видели зарегистрированных кандидатов". Такие мысли он высказал в интервью изданию "Апостроф".

Ляшко в шутку ответил на вопрос о том, кто ему первым посоветовал пойти в мэры Киева, и сказал, что был бы лучшим главой столицы.

"Где вы видели, что я пошел в мэры Киева? К сожалению, для киевлян... 100% это был бы лучший мэр", – сказал, смеясь, он.

Главный санитарный врач Украины отметил, что если бы хотел выдвигаться на выборах городского головы Киева, то сделал бы это.

"Я неоднократно говорил, что все, кто сегодня баллотируется на местном уровне могут прийти к нам в кабинет, чтобы мы им рассказали об интересных вещах, в частности, об идее, которая сейчас культивируется в странах Европы – "Здоровый город". Это решает много инфраструктурных вопросов и поможет улучшить жизнь горожан и укрепить их здоровье", – сказал он.

Также чиновник заверил, что если бы ему предлагали баллотироваться, то он попал бы в соответствующие списки.

"Но отвечу с интригой: мы же еще не видели зарегистрированных кандидатов", – подчеркнул Ляшко.

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