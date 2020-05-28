Ляшко резко изменил планы на должность мэра Киева: что решил

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко резко изменил мнение о баллотировании в мэры Киева. Ранее он заявлял, что не планирует выдвигать свою кандидатуру, но позже сказал, что это "интересное предложение".

Такая фраза прозвучала от главного санитарного врача во время эфира программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отвечая на вопрос ведущей о том, не "метит" ли он на должность министра здравоохранения, Ляшко сказал, что о его кандидатуре на эту должность говорили еще тогда, когда уволили Зоряну Скалецкую и Илью Емца.

"Такая же ситуация будет, а может и не будет, после Максима Степанова. Поэтому вопрос в том, что каждый трактует это так, как считает нужным", – отметил он.

Ляшко резко изменил планы на должность мэра Киева. Иллюстрация

В то же время на вопрос ведущей о планах баллотироваться на пост мэра Киева Ляшко ответил неоднозначно.

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – заявил он.

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