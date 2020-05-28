Ляшко резко изменил планы на должность мэра Киева: что решил

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко резко изменил мнение о баллотировании в мэры Киева. Ранее он заявлял, что не планирует выдвигать свою кандидатуру, но позже сказал, что это "интересное предложение".

Такая фраза прозвучала от главного санитарного врача во время эфира программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отвечая на вопрос ведущей о том, не "метит" ли он на должность министра здравоохранения, Ляшко сказал, что о его кандидатуре на эту должность говорили еще тогда, когда уволили Зоряну Скалецкую и Илью Емца.

"Такая же ситуация будет, а может и не будет, после Максима Степанова. Поэтому вопрос в том, что каждый трактует это так, как считает нужным", – отметил он.

Ляшко резко изменил планы на должность мэра Киева. Иллюстрация

В то же время на вопрос ведущей о планах баллотироваться на пост мэра Киева Ляшко ответил неоднозначно.

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СМИ написали, что кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги народа", вероятно, станет не представитель фракции. Так, на местные выборы якобы могут выдвинуть главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Ляшко.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что информация о том, что политсила якобы будет выдвигать на должность мэра Киева Ляшко, является "медийным вбросом".

Сам главный санитарный врач Украины заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост городского головы Киева.

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