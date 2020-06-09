Президентская партия "Слуга народа" рассматривает народного депутата Украины Николая Тищенко как своего лучшего кандидата на пост мэра Киева.

В этой связи ему пытаются создать идеальный образ, хотя на самом деле политик уже заработал себе огромный антирейтинг, заявил в интервью "Цензор.НЕТ" нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

"У меня есть минимум четыре источника, которым Ермак рассказывал, что это идеальный кандидат; что его любят бабушки; что он молодец, его поддерживают", –отметил парламентарий, добавив, что уверен в выдвижении Тищенко на выборах в Киеве.

Николай Тищенко LIGA.net

Вместе с тем Лерос заявил, что утверждения о колоссальной поддержке Тищенко киевлянами на самом деле не соответствуют действительности и реальная ситуация абсолютно противоположна.

"Это огромная ложь. На самом деле у них есть социология, согласно которой антирейтинг у Николая Тищенко – под 80%", – говорит нардеп.

По его словам, сам претендент на кресло мэра не понимает этого. Тищенко якобы уверен в том, что его серьезно двигают и рассчитывают на победу.

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