Кучеренко поддержал переход на систему сортировки мусора в Киеве, но назвал условие

В Киеве необходимо строить срочные мусороперерабатывающие заводы, поскольку полигоны в городе переполнены. Однако перед этим нужно провести соответствующую работу с киевлянами, и дать жителям окружающих территорий преимущества.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батьківщини" Алексей Кучеренко в интервью Bigkyiv, передает пресс-служба. Парламентарий отметил, что поддерживает переход на систему сортировки мусора при условии, что эта цепь будет продумана до мельчайших деталей.

"Я за раздельный мусор! Но если действительно будет построена вся цепь до мелочей. Чтобы раздельное мусора, который мы собрали на кухне дошло в таком формате до конечной остановки. Если у нас будут современные мусоросжигательные заводы, то этот "сбор" будет не нужен. Знаете почему? Потому что все будет сжигаться. Современные технологии не дешевые, но очень экологичные. И 25% отопления города будет производить завод. Такой формат уже используют европейские страны! Это экономически привлекательно и позволяет не поднимать платежки пожизненно. Надо правильно это объяснить людям", – добавил Кучеренко.

По его словам для киевлян столица – некомфортный город, в том числе из-за экологических показателей.

"Экологические проблемы огромны. Киев перестал быть зеленым начиная с Крещатика. А для меня это личное! Я помню, как в детстве ходил по зеленому Крещатику. Он весь был в тени за счет каштанов. Даже когда сравниваю фото до и после – настроение портится", – отметил он.