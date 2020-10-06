Кучеренко назвал приоритет "Батьківщини" на выборах в Киеве

Главным приоритетом партии "Батьківщина" на выборах в Киевсовет является восстановление программы капитальных ремонтов устаревшего жилья.

Об этом заявил кандидат на должность мэра Киева от "Батьківщины" Алексей Кучеренко во время встречи с жителями Соломенского района, передает пресс-служба. По его убеждению, такая программа должна быть принята на государственном уровне.

"Я регистрирую соответствующие документы, однако, власть не поддерживает это, поскольку есть принятое законодательство предыдущим созывом. Например этот дом объявлено по форме собственности – общей совместной собственностью жителей соответствии с законами, которые "понапринимали" госпожа Бабак в 2015-2016 гг. То есть городская власть обязана списать эти дома с баланса коммунальных дирекций, подарить вам и сказать: "люди, владейте! Это ваше имущество". И вы должны организовывать ремонтные работы собственными силами. Это нормы действующего законодательства", – отметил политик.

Парламентарий убежден, что "беда с капитальными ремонтами" – чуть ли не самая главная проблема Киева.

"100 млн гривен, которые выделяются в городе на капремонты домов – не хватит. Минимум в 20 раз мы гарантируем поднять бюджет на капитальные ремонты устаревших домов в случае победы на выборах", – сказал он.